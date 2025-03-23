Бывший игрок "сине-желтых" дал совет Реброву перед матчем Бельгия –Украина

Сборная Украины вскоре сыграет против Бельгии во втором матче плей-офф Лиги наций-2024/2025. "Сине-желтые" имеют отличные шансы квалифицироваться в элитный дивизион европейского турнира.

Ведь подопечные Сергея Реброва создали хороший гандикап, обыграв команду Руди Гарсии в первой игре – 3:1. Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча Бельгия – Украина, сообщает 24 канал.

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Как должна играть сборная Украины

Бывший игрок сборной Украины подчеркнул, что все будет зависеть от того, какую тактику выберет Сергей Ребров и его ассистенты. Коноплянка отметил, если "сине-желтые" будут играть в 5 защитников, то позиция условного Мудрика не нужна.

Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем,

– сказал Коноплянка в комментарии для ВЗБОРНА.

Евгений Коноплянка отметил, что многое будет зависеть также от установок Руди Гарсии. Если Бельгия будет играть, как одно целое, то сборной Украины будет очень трудно на поле. Экс-игрок "сине-желтых" воздержался от прогноза на матч.

Обратите внимание! Матч Бельгия – Украина состоится сегодня 23 марта. Свисток рефери о начале матча прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Артем Милевский высказался относительно матча Бельгия – Украина в Генке. Бывший игрок "сине-желтых" считает, что подопечным Реброва по силам пройти "красных дьяволов".