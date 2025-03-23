Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона в Генке на "Cegeka Arena". Сборная Украины уже определилась с игровым комплектом формы на матч, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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В каких цветах сыграют украинцы

Подопечные Сергея Реброва, как и в первом поединке будут играть в желтом комплекте. Голкипер нашей национальной команды выйдет на матч в экипировке серой расцветки вместо зеленой.



Игровая форма Украины на матч против Бельгии 23 марта в Лиге наций / Фото УАФ

Интересно. Это будет третье очное противостояние между Украиной и Бельгией в истории. Сейчас "сине-желтые" имеют преимущество – по одной победе и ничьи, общий баланс голов – 3:1.

Напомним, что Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против бельгийцев, в которую вошли 23 футболиста. Матч между "сине-желтыми" и "красными дьяволами" начнется в 21:45 по киевскому времени.