В заявку на второй поединок попали все футболисты, которые остались в распоряжении Сергея Реброва. Из положительных новостей следует выделить возвращение форварда итальянской Ромы Артема Довбыка, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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С Довбыком, но с кадровыми потерями

Нападающий "волков" пропускал первую игру из-за высокой температуры. Зато в заявке нет двух правых защитников Ефима Конопли и Алексея Сыча. Оба травмировались в первой встрече и покинули расположение сборной Украины.

Также в заявку на первую игру не попал защитник Шахтера Валерий Бондарь. Теперь защитник присутствует в списке Реброва.



Заявка Украины на ответный матч против Бельгии / Фото УАФ

Напомним, что первая игра в испанской Мурсии 20 марта закончилась неожиданной победой Украины со счетом 3:1. Голы в сине-желтой футболке забивали Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный. За Бельгию единственным голом отметился Ромелу Лукаку.

Обратите внимание! Матч Бельгия – Украина стартует 23 марта в 21:45 по Киеву на стадионе "Cegeka Arena" в Генке (Бельгия).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию ключевого матча за путевку в элитный дивизион "А" Лиги наций.