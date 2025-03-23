У заявку на другий поєдинок потрапили усі футболісти, які залишились у розпорядженні Сергія Реброва. Із позитивних новин слід виділити повернення форварда італійської Роми Артема Довбика, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

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Із Довбиком, але із кадровими втратами

Нападник "вовків" пропускав першу гру через високу температуру. Натомість у заявці немає двох правих захисників Юхима Коноплі та Олексія Сича. Обидва травмувались у першій зустрічі та покинули розташування збірної України.

Також у заявку на першу гру не потрапив захисник Шахтаря Валерій Бондар. Тепер оборонець присутній у списку Реброва.



Заявка України на матч-відповідь проти Бельгії / Фото УАФ

Нагадаємо, що перша гра в іспанській Мурсії 20 березня закінчилась несподіваною перемогою України з рахунком 3:1. Голи у синьо-жовтій футболці забивали Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний. За Бельгію єдиним голом відзначився Ромелу Лукаку.

Зверніть увагу! Матч Бельгія – Україна стартує 23 березня о 21 :45 за Києвом на стадіоні "Cegeka Arena" у Генку (Бельгія).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію ключового матчу за путівку в елітний дивізіон "А" Ліги націй.