Бельгійська збірна наразі є комфортною для України. У перших двох зустрічах в історії "синьо-жовті" не знають смаку поразок у протистояннях проти "червоних дияволів", пише 24 Канал.

До теми Бельгія – Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу плей-оф Ліги націй

Бельгія – Україна

Місце проведення матчу: "Cegeka Arena" у Генку (Бельгія)

"Cegeka Arena" у Генку (Бельгія) Арбітр поєдинку: Даніель Зіберт (Німеччина)

Даніель Зіберт (Німеччина) Початок зустрічі: 23 березня о 21:45 (за київським часом)

Перша зустріч була за "синьо-жовтими"

Україна підходить до матчу-відповіді із комфортною перевагою у два голи. Під завісу першого тайму Ромелу Лукаку вивів Бельгію уперед, засмутивши Андрія Луніна. Однак цей м'яч став першим та єдиним у тому поєдинку, який пропустив голкіпер мадридського Реала.

У другому таймі Сергій Ребров зробив три заміни, які повністю перевернули матч із ніг на голову. Спершу Олексій Гуцуляк зрівняв цифри на табло стадіону у Мурсії 1:1. Згодом динамівець Владислав Ванат та захисник Борнмута Ілля Забарний вивели збірну України уперед та збільшили різницю до двох голів 3:1. Тренерський штаб "синьо-жовтих" повністю вгадав із замінами.

Фінальний свисток зафіксував перемогу України над Бельгією з рахунком 3:1.

Відеоогляд першого матчу Україна – Бельгія

Кадрові втрати та зміни

Окрім перемоги у першому матчі Україна вивезла із нього ще й кадрові втрати. У першому таймі Юхим Конопля отримав травму. Замість нього на полі з'явився карпатівець Олексій Сич. Але й правий захисник Карпат не зміг дограти гру до фінального свистка. На 62-й хвилині Сич був замінений через ушкодження.

Обидва футболісти вже повернулись до своїх клубів, де відновлюватимуться від травм. Повідомлялось, що Сич пробуде без офіційних матчів близько місяця.

Водночас із табору збірної України є хороші новини. До загальної групи команди повернувся Артем Довбик, який пропустив першу гру через високу температуру.



Кадрові втрати Коноплі та Сича / Фото УАФ, Дана Балашова

Бельгія не зможе розраховувати у матчі-відповіді на півзахисника Юрі Тілеманса. У першій грі футболіст отримав жовту картку та через перебір гірчичників пропустить другий поєдинок.

Хто судитиме поєдинок

На матчі-відповіді Бельгія – Україна працюватиме німецька бригада арбітрів. Головним суддею поєдинку буде 40-річний Даніель Зіберт.

На бокових лініях поля йому допомагатимуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Четвертим рефері буде Даніель Шлагер.

Паскаль Мюллер буде арбітром VAR, а Катрін Рафальські буде асистенткою арбітра VAR.

Даніель Зіберт в останніх 10 матчах показав 42 жовті картки та тричі вилучав гравців. У цих поєдинках німецький арбітр не призначив жодного пенальті. Востаннє судив 16 березня на матчі Бундесліги між Штутгартом та Баєром (3:4).

У трьох із п'яти останніх матчів роздав менше чотирьох жовтих карток. Зіберт ще жодного разу не працював на матчах за участі українських команд.



Даніель Зіберт / Фото Getty Images

Де дивитись ключовий матч-відповідь Ліги націй

Поєдинок у бельгійському Генку стартує 23 березня о 21:45 за Києвом. Матч-відповідь плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна у прямому ефірі можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором зустрічей "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Переглянути важливий поєдинок можна за передплатами: "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL у підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший". А також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі у день матчу. Також трансляція буде доступна до перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 і кабельних мережах.

Передуватиме зустрічі Бельгія – Україна передматчева студія, яка вийду у прямий ефір о 20:30 за київським часом. Коментувати матч будуть Вадим Скічко та Володимир Звєров.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна.

Прогноз Favbet

Бельгія залишається фавориткою матчу-відповіді – 1,51. Натомість на звитягу України у Favbet дають аж 6,30. Нічия оцінена у 4,60.

Після перемоги у першому матчі змінився коефіцієнт на вихід обох збірних у дивізіон "А". тепер перевага на боці команди Сергія Реброва – 1,44 проти 2,92 на бельгійців.

Хто може відзначитись у матчі?