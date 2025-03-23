Бельгийская сборная пока является комфортной для Украины. В первых двух встречах в истории "сине-желтые" не знают вкуса поражений в противостояниях против "красных дьяволов", пишет 24 Канал.

К теме Бельгия – Украина: онлайн-трансляция решающего матча плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина

Место проведения матча: "Cegeka Arena" в Генке (Бельгия)

"Cegeka Arena" в Генке (Бельгия) Арбитр поединка: Даниэль Зиберт (Германия)

Даниэль Зиберт (Германия) Начало встречи: 23 марта в 21:45 (по киевскому времени)

Первая встреча была за "сине-желтыми"

Украина подходит к ответному матчу с комфортным преимуществом в два гола. Под занавес первого тайма Ромелу Лукаку вывел Бельгию вперед, огорчив Андрея Лунина. Однако этот мяч стал первым и единственным в том поединке, который пропустил голкипер мадридского Реала.

Во втором тайме Сергей Ребров сделал три замены, которые полностью перевернули матч с ног на голову. Сначала Алексей Гуцуляк сравнял цифры на табло стадиона в Мурсии 1:1. Впоследствии динамовец Владислав Ванат и защитник Борнмута Илья Забарный вывели сборную Украины вперед и увеличили разницу до двух голов 3:1. Тренерский штаб "сине-желтых" полностью угадал с заменами.

Финальный свисток зафиксировал победу Украины над Бельгией со счетом 3:1.

Видеообзор первого матча Украина – Бельгия

Кадровые потери и изменения

Кроме победы в первом матче Украина вывезла из него еще и кадровые потери. В первом тайме Ефим Конопля получил травму. Вместо него на поле появился карпатовец Алексей Сыч. Но и правый защитник Карпат не смог доиграть игру до финального свистка. На 62-й минуте Сыч был заменен из-за повреждения.

Оба футболиста уже вернулись в свои клубы, где будут восстанавливаться от травм. Сообщалось, что Сыч пробудет без официальных матчей около месяца.

В то же время из лагеря сборной Украины есть хорошие новости. В общую группу команды вернулся Артем Довбик, который пропустил первую игру из-за высокой температуры.



Кадровые потери Конопли и Сыча / Фото УАФ, Дана Балашова

Бельгия не сможет рассчитывать в ответном матче на полузащитника Юри Тилеманса. В первой игре футболист получил желтую карточку и из-за перебора горчичников пропустит второй поединок.

Кто будет судить поединок

На ответном матче Бельгия – Украина будет работать немецкая бригада арбитров. Главным судьей поединка будет 40-летний Даниэль Зиберт.

На боковых линиях поля ему будут помогать Рафаэль Фолтин и Доминик Шаал. Четвертым рефери будет Даниэль Шлагер.

Паскаль Мюллер будет арбитром VAR, а Катрин Рафальски будет ассистенткой арбитра VAR.

Даниэль Зиберт в последних 10 матчах показал 42 желтые карточки и трижды удалял игроков. В этих поединках немецкий арбитр не назначил ни одного пенальти. Последний раз судил 16 марта на матче Бундеслиги между Штутгартом и Байером (3:4).

В трех из пяти последних матчей раздал менее четырех желтых карточек. Зиберт еще ни разу не работал на матчах с участием украинских команд.



Даниэль Зиберт / Фото Getty Images

Где смотреть ключевой ответный матч Лиги наций

Поединок в бельгийском Генке стартует 23 марта в 21:45 по Киеву. Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина в прямом эфире можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором встреч "сине-желтых" в Лиге наций.

Посмотреть важный поединок можно по подпискам: "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый". А также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день матча. Также трансляция будет доступна к просмотру бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Предшествовать встрече Бельгия – Украина будет предматчевая студия, которая выйдет в прямой эфир в 20:30 по киевскому времени. Комментировать матч будут Вадим Скичко и Владимир Зверов.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина.

Прогноз Favbet

Бельгия остается фавориткой ответного матча – 1,51. Зато на победу Украины в Favbet дают аж 6,30. Ничья оценена в 4,60.

После победы в первом матче изменился коэффициент на выход обеих сборных в дивизион "А". теперь преимущество на стороне команды Сергея Реброва – 1,44 против 2,92 на бельгийцев.

Кто может отличиться в матче?