В этом домашнем матче команда Руди Гарсии постарается реабилитироваться в глазах родных болельщиков за поражение в первом поединке 3:1. Единственный гол в ворота Андрея Лунина забил нападающий Ромелу Лукаку, пишет 24 Канал.

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После победы Украины в первом матче

Зато мяч трижды влетал во владения одноклубника Андрея Лунина по мадридскому Реалу – Тибо Куртуа. Начало положил Алексей Гуцуляк. Впервые в матче Украину вывел вперед Владислав Ванат, а добил "красных дьяволов" Илья Забарный.

К слову. Следующая игра станет лишь третьей очной встречей в истории Бельгии и Украины. Первая была в групповом раунде Евро-2020, когда национальные команды расписали нулевую ничью.

Участие в ответном матче точно не примут сразу двое защитников правого фланга – Ефим Конопля и Алексей Сыч. Оба травмировались в первой игре и вернулись в свои клубы. Зато Артем Довбик вернулся в общую группу. Форвард Ромы пропускал первую игру из-за высокой температуры.

Где смотреть ответный матч Бельгия – Украина

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина начнется 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть благодаря официальному транслятору матчей Украины в Лиге наций – медиасервиса MEGOGO.

Посмотреть поединок можно по подпискам: "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", что появится на сервисе в день матча. Также трансляция будет доступна к просмотру бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Предшествовать встрече Бельгия – Украина будет предматчевая студия, которая возьмет старт в 20:30 по Киеву, где эксперты поделятся ожиданиями от ответного матча. Сам поединок будет комментировать Вадим Скичко и Владимир Зверов. После матча эксперты в студии оценят поединок от обеих сборных и послушают первые комментарии нашей команды.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Лиги наций Бельгия – Украина.