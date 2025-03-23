Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону в Генку на "Cegeka Arena". Збірна України вже визначилась з ігровим комплектом форми на матч, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Читайте також Ключова дуель за путівку в елітний дивізіон: хто покаже матч Бельгія – Україна у Лізі націй

В яких кольорах зіграють українці

Підопічні Сергія Реброва, як і в першому поєдинку гратимуть у жовтому комплекті. Голкіпер нашої національної команди вийде на матч в екіпіруванні сірого забарвлення замість зеленого.



Ігрова форма України на матч проти Бельгії 23 березня в Лізі націй / Фото УАФ

Цікаво. Це буде третє очне протистояння між Україною та Бельгією в історії. Наразі "синьо-жовті" мають перевагу – по одній перемозі та нічиї, загальний баланс голів – 3:1.

Нагадаємо, що Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти бельгійців, до якої увійшли 23 футболісти. Матч між "синьо-жовтими" та "червоними дияволами" розпочнеться о 21:45 за київським часом.