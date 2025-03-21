Бельгия – Украина: где смотреть решающий матч "сине-желтых" в Лиге наций

В воскресенье, 23 марта, сборная Украины сыграет ответный матч против Бельгии. Вторая игра раунда плей-офф Лиги наций-2024/2025 за повышение в классе состоится в Генке на местной "Сегека-Арена".

Первый матч в испанской Мурсии завершился уверенной победой сборной Украины – 3:1. Поэтому "сине-желтые" имеют хорошие шансы квалифицироваться в дивизион "А" Лиги наций, пишет 24 канал.

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Кто покажет матч Бельгия – Украина

В Украине матч Бельгия – Украина будет транслировать медиасервис MEGOGO. Поединок в Генке можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Также посмотреть матч Бельгия – Украина можно бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

На платформе MEGOGO посмотреть матч между "сине-желтыми" и красными дьяволами" в разделе "Спорт" – подраздел "Футбол". Также на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Обратите внимание! Ответный матч Бельгия – Украина стартует 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

На медиасервисе MEGOGO в 20:30 начнется предматчевая студия, где эксперты и ведущие поделятся мыслями и ожиданиями от матча Бельгия – Украина. Комментаторами игры станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина будет доступна на сайте 24 канала.