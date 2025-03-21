27-летний нападающий Ромы заболел перед игрой против бельгийцев. Поэтому его место в стартовом составе занял форвард Олимпиакоса Роман Яремчук.

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Довбык на тренировке

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на УАФ, Артем Довбык поборол болезнь. Форвард Ромы провел тренировку в общей группе сборной Украины.

Довбык вернулся к тренировкам: смотрите видео

К слову. Артем Довбык сыграл в 35 за сборную Украины. На счету форварда 11 забитых мячей в составе национальной команды.

Напомним, что сборная Украины сыграет ответный матч против Бельгии 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 3:1.