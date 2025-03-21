27-річний нападник Роми захворів перед грою проти бельгійців. Тому його місце у стартовому складі зайняв форвард Олімпіакоса Роман Яремчук.

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Довбик на тренуванні

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на УАФ, Артем Довбик поборов хворобу. Форвард Роми провів тренування у загальній групі збірної України.

Довбик повернувся до тренувань: дивіться відео

До слова. Артем Довбик зіграв у 35 за збірну України. На рахунку форварда 11 забитих м'ячів у складі національної команди.

Нагадаємо, що збірна України зіграє матч-відповідь проти Бельгії 23 березня о 21:45 за київським часом. Перша гра завершилась перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:1.