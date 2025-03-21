У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Чи допоможе Сич збірній Україні

На 22-й хвилині матчу захисник замінив травмованого Юхима Коноплю, однак згодом і сам отримав ушкодження.

Лікарі зазначили, що в Олексія пошкодження медіальної колатеральної зв'язки і він орієнтовно пропустить близько місяця, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Карпат.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олексій Сич зіграв 21 матч, у якому віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.