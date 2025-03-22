Есть варианты, – Ребров рассказал о состоянии Довбика и кто будет играть правого защитника

Национальная сборная Украины в шаге от возвращения в дивизион А Лиги наций. Для этого подопечным Сергея Реброва в ответном матче в Бельгии нужно добыть положительный результат.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне ответного матча Лиги наций с Бельгией провел пресс-конференцию. Наставник "сине-желтых" рассказал о кадровой ситуации в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Хорошие новости из лагеря сборной

В первом матче из-за вирусной инфекции не играл Артем Довбик. Нападающий Ромы не попал даже в заявку на матч.

Сейчас его состояние здоровья пришло в норму, а потому Артем сможет помочь команде в решающем поединке.

Он будет тренироваться в общей группе, вчера провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально,

– рассказал Ребров.

По ходу матча в Мурсии один за другим получили травмы Ефим Конопля и Алексей Сыч. Позицию правого защитника пришлось закрывать универсалу Александру Зинченко. Однако это не единственная опция Реброва.

Есть футболисты, которые играли на этой позиции. Богдан Михайличенко играл за Андерлехт и Полесье. Неплохо сыграл Зинченко. Поэтому есть варианты,

– отметил Ребров.

Также рассматривалась возможность вызова Ильи Крупского. Однако тренерский штаб Реброва решил не рисковать.

Напомним, что ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Игра начнется в 21:45. В первом поединке "сине-желтые" совершили эффектный камбэк и вырвали победу со счетом 3:1.