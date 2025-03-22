Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні матчу-відповіді Ліги націй з Бельгією провів пресконференцію. Наставник "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

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Гарні новини з табору збірної

У першому матчі через вірусну інфекцію не грав Артем Довбик. Нападник Роми не потрапив навіть до заявки на матч.

Зараз його стан здоров'я прийшов в норму, а тому Артем зможе допомогти команді у вирішальному поєдинку.

Він буде тренуватися в загальній групі, учора провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, усе буде нормально,

– розповів Ребров.

По ходу матча в Мурсії один за одним отримали травми Юхим Конопля та Олексій Сич. Позицію правого захисника довелося закривати універсалу Олександру Зінченку. Проте це не єдина опція Реброва.

Є футболісти, які грали на цій позиції. Богдан Михайліченко грав за Андерлехт та Полісся. Непогано зіграв Зінченко. Тож є варіанти,

– зауважив Ребров.

Також розглядалася можливість виклику Іллі Крупського. Однак тренерський штаб Реброва вирішив не ризикувати.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Гра розпочнеться о 21:45. У першому поєдинку "синьо-жовті" здійснили ефектний камбек та вирвали перемогу з рахунком 3:1.