Після перших двох матчів в історії цих національних команд Україна не знає гіркого смаку поразок. Однак вже 23 березня все може змінитись, пише 24 Канал.

До теми Бельгія – Україна: де дивитись вирішальний матч "синьо-жовтих" у Лізі націй

Заміни зробили різницю у першій грі

У першому поєдинку команда Сергія Реброва оформила собі комфортну перевагу у вигляді різниці у два м'ячі. Хоча саме українці першими пропустили у матчі в Мурсії. Під завісу першого тайму Ромелу Лукаку вивів Бельгію уперед 0:1. Саме із таким рахунком команди пішли на 15-хвилинний відпочинок.

На 62-й хвилині Ребров зробив три заміни, які й перевернули у підсумку усю гру. Через чотири хвилини Олексій Гуцуляк, який вийшов на полі замість Романа Яремчука, повернув Україну у боротьбу 1:1. Ударним періодом гри для номінальних господарів поля був відтинок із 73-ї по 78-му хвилини, коли м'яч двічі побував у володіннях Тібо Куртуа. Спершу Владислав Ванат, який теж вийшов на заміну, вивів "синьо-жовтих" уперед 2:1 (асист Віктора Циганкова). А вже добив бельгійців Ілля Забарний, який замкнув ногою передачу Олександра Зінченка.

Фінальний рахунок першої гри 3:1 на користь України.

Кадрові втрати

Однак були у цій грі і приводи для суму. Вже у першому таймі Сергій Станіславовчи був змушений робити заміну. Юхим Конопля отримав травму. Замість нього на фланзі з'явився карпатівець Олексій Сич.

Але й фланговий захисник "левів" не зміг відіграти матч до фінального свистка. На 62-й хвилині Сич через ушкодження вилетів із гри. На правий фланг оборони дуже вдало змістився Зінченко, а замість травмованого Сича вийшов Єгор Ярмолюк. В Олексія ушкодження медіальної колатеральної зв'язки. Через травму Сич пропустить близько місяця.

Обидва футболісти вже покинули розташування збірної України. Ребров не став шукати заміну, адже часу на це немає. Тому тренерському штабу потрібно буде добре подумати, кого виставити у другому матчі на правий фланг оборони.

Важливо! Матч-відповідь плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна відбудеться 23 березня о 21:45 (за київським часом). Поєдинок прийме "Cegeka Arena" у бельгійському місті Генк. У цій грі визначиться щасливчик путівки в елітний дивізіон "А" Ліги націй.

Натомість є хороші звістки. До загальної групи повернувся Артем Довбик. Нападник Роми пропустив першу гру через високу температуру.

На щастя, жоден із восьми гравців України, які були на жовтих картках, не пропускають матч-відповідь.

Прогноз Favbet

Як і в першому матчі у Favbet дають кращий коефіцієнт на перемогу у поєдинку Бельгії – 1,51. Натомість звитяга України оцінена в 6,30. Нічия – 4,60.

Однак коефіцієнти на прохід (місце у дивізіоні "А") змінились із ніг на голову. Тепер у команди Реброва кращі шанси, аніж у суперника – 1,43 проти 2,95 на "червоних дияволів".

Якщо підопічним Руді Гарсія вдасться ліквідувати поразку 3:1 у першому матчі та перевести протистояння у додаткові тайми, то у кого кращі шанси на прохід? Бельгія – 9, Україна – 20.

Якщо справа дійде до пенальті, то тут вже шанси обох збірних рівні – по 15.

Обидві команди заб'ють: так – 1,92, ні – 1,88. Ймовірно, що першими у матчі-відповіді відзначаться господарі поля – 1,44. А от на перший гол у зустрічі від "синьо-жовтих" – 3,30.