С Беларуси снимут санкции в дзюдо: спортсмены смогут выступать под своей эмблемой
- Белорусским дзюдоистам снимут санкции, позволив выступать под своей эмблемой и флагом с 1 июня 2025 года.
- Решение еще не подтверждено IJF, но это позволит выступать на чемпионате мира в Будапеште под национальной символикой.
- Сначала спортсменам из России и Беларуси запретили выступать на международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения.
- Пока неизвестно, смогут ли российские спортсмены выступать под своей символикой.
С белорусских спортсменов вскоре будут сняты санкции в дзюдо. Атлеты будут выступать под своей эмблемой и флагом.
С началом полномасштабного вторжения российским и белорусским спортсменам сначала запретили выступать на международных соревнованиях. Впоследствии атлеты соревновались в статусе "нейтральных".
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С белорусов сняли санкции
Атлеты вернутся к участию в международных стартах под государственным флагом с гербом и гимном страны, пишет 24 канал со ссылкой на белорусские СМИ.
Решение о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям по дзюдо под своей символикой должно вступить в силу 1 июня 2025 года. Однако в IJF еще не подтвердили официально эту информацию.
Если это все же окажется правдой, то спортсмены из Беларуси смогут выступать под своей символикой на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня.
Отметим, что пока неизвестно, будет ли выступать Россия под своей символикой.