С началом полномасштабного вторжения российским и белорусским спортсменам сначала запретили выступать на международных соревнованиях. Впоследствии атлеты соревновались в статусе "нейтральных".

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С белорусов сняли санкции

Атлеты вернутся к участию в международных стартах под государственным флагом с гербом и гимном страны, пишет 24 канал со ссылкой на белорусские СМИ.

Решение о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям по дзюдо под своей символикой должно вступить в силу 1 июня 2025 года. Однако в IJF еще не подтвердили официально эту информацию.

Если это все же окажется правдой, то спортсмены из Беларуси смогут выступать под своей символикой на чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня.

Отметим, что пока неизвестно, будет ли выступать Россия под своей символикой.