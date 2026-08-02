Защитник, который в настоящее время выступает за польский Погонь, решил выставить памятную награду на аукцион. Реакция футбольного сообщества не заставила себя ждать: в частности, французский тренер Паскаль Дюпра обвинил футболиста в предательстве, пишет Foot Mercato.

Менди продал памятный трофей чемпиона мира

Бывший защитник английского "Манчестер Сити" и чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Бенжамен Менди продал официальную копию трофея чемпионата мира 2018 года.

На аукционе копию Кубка мира приобрели за 62,2 тысячи долларов. Новый владелец также получил сертификат подлинности с подписью самого футболиста, подтверждающий происхождение памятной награды.

Сообщается, что на основании трофея имеется небольшая трещина и следы износа. Также на нем осталась памятная гравировка, посвященная победе Франции на чемпионате мира в России в 2018 году.

Известный тренер резко осудил футболиста

Поступок Менди вызвал неоднозначную реакцию в футбольной среде. Бывший главный тренер французских "Тулузы" и "Дижона" Паскаль Дюпра жестко раскритиковал защитника.

Специалист предположил, что футболист мог пойти на такой шаг из-за финансовых трудностей, однако подчеркнул, что лично никогда бы не продал трофей такого уровня.

Он делает то, что хочет, но ты выиграл чемпионат мира и продаешь свой трофей... Мы выигрывали "Мундиаль" всего дважды, а чемпионами становились всего 46 французских футболистов. Это последнее, что я бы продал. На самом деле ты продаешь не трофей, а душу дьяволу,

– заявил Дюпра.

Напомним, после победы на чемпионате мира все футболисты сборной Франции получили официальные копии главного трофея турнира, ведь оригинальный Кубок мира остается в распоряжении ФИФА.