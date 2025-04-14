"Безупречное выступление": в Португалии оценили игру Трубина в матче, где он пропустил два гола

В воскресенье, 13 апреля, состоялись поединки 29 тура чемпионата Португалии по футболу. В одном из них Бенфика дома принимала Ароуку.

Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 2:2. Полный матч в составе хозяев провел украинский вратарь Анатолий Трубин.

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Хорошая пресса для Трубина

Он совершил три сейва и пропустил два мяча, последний из которых уже на 90+5 минуте. Португальские журналисты, несмотря на такой результат, положительно оценили игру голкипера сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.

Безупречное выступление в один из тех тяжелых дней, когда вратарь проводит много времени, наблюдая за игрой издалека, но иногда ему приходится вступать в борьбу. Он совершил три великолепных вмешательства (на 19-й, 47-й и 51-й минутах) и ничего не мог поделать с пропущенными голами: один с пенальти, а другой с линии штрафной площади,

– считают журналисты.

Смотрите видеообзор матча Бенфика – Ароука

Отметим, что после этой потери очков Бенфика опустилась на второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Она имеет в активе 69 зачетных баллов, как и Спортинг, но уступает из-за дополнительных показателей.

К слову. В нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 42 матча на клубном уровне. В них он пропустил 45 голов и 17 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок "орлы" сыграют 19 апреля на выезде против Гимарайнша. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.