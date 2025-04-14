Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2. Повний матч у складі господарів провів український воротар Анатолій Трубін.

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Хороша преса для Трубіна

Він здійснив три сейви та пропустив два м'ячі, останній з яких вже на 90+5 хвилині. Португальські журналісти, попри такий результат, позитивно оцінили гру голкіпера збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на A Bola.

Бездоганний виступ в один із тих важких днів, коли воротар проводить багато часу, спостерігаючи за грою здалеку, але іноді йому доводиться вступати в боротьбу. Він здійснив три чудові втручання (на 19-й, 47-й та 51-й хвилинах) і нічого не міг вдіяти з пропущеними голами: один з пенальті, а інший з лінії штрафного майданчика,

– вважають журналісти.

Дивіться відеоогляд матчу Бенфіка – Ароука

Зазначимо, що після цієї втрати очок Бенфіка опустилася на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії. Вона має в активі 69 залікових балів, як і Спортінг, але поступається через додаткові показники.

До слова. У нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 42 матчі на клубному рівні. У них він пропустив 45 голів і 17 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок "орли" зіграють 19 квітня на виїзді проти Гімарайнша. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.