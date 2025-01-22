Дикие фейлы Трубина и Щенсного: Бенфика в голевой перестрелке проиграла Барселоне

Основной этап Лиги чемпионов возобновился девятью матчами 7-го тура. В одном из центральных поединков Бенфика принимала Барселону.

Бенфика – Барселона 4:5

Голы: Павладис, 2, 22, 30, Араухо, 68 (автогол) – Левандовский, 13, 78 (оба с пенальти), Рафинья, 64, 90+6, Эрик Гарсия, 87

Во вторник, 21 января, состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов между командами Бенфика и Барселона. Оба соперника еще не забронировали себе место в 1/8 финала самого престижного турнира, пишет 24 Канал.

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Ливень голов в Лиссабоне

В стартовом составе "орлов" на поле "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне вышел украинец Анатолий Трубин. Он и его визави голкипер "блаугранас" Войцех Щенсный стали антигероями матча.

Уже на 2-й минуте встречи одноклубники Трубина организовали первый гол в ворота Барселоны. Великолепную фланговую передачу с линии вратарской площадки замкнул Павлидис.

Видео первого гола Павлидиса

Гости довольно быстро отыграли. В борьбе с соперником в штрафной Бенфики упал Бальде. Арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти. Удар Левандовского с отметки был из разряда тех, что не берутся.

Видео гола Левандовского

На 20-й минуте Трубин продемонстрировал свое мастерство. Украинец блестящим сейвом отразил удар Гави.

Еще до перерыва Бенфика дважды наказала голкипера Барселоны Войцеха Щенсного. Сначала поляк вышел из ворот и врезался в Бальде. В это время греческий форвард "орлов" Павлидис спокойно оформил дубль.

Второй гол Павлидиса

А на 30-й минуте Щенсный еще и привез пенальти в собственные ворота. Опытный вратарь в подкате сбил соперника и арбитр без колебаний указал на отметку. Павлидис перехитрил Войцеха, пробив в противоположный угол ворот.

Видео третьего гола Павлидиса

Во втором тайме усилился дождь, который внес коррективы в игру. На 68-й минуте курьезную ошибку допустил Трубин. Голкипер "орлов" в простой ситуации выбил мяч на Рафинью, который одним касанием отправил его в ворота.

Видео ошибки Трубина и гола Рафиньи

После этого команды обменялись еще по одному голу. Сначала защитник Барселоны Араухо срезал мяч в собственные ворота. А на 68-й Левандовский реализовал второй пенальти в ворота Трубина.

Видео автогола Араухо

Видео гола Левандовського

Барселона поймала свою игру. В конце матча голы Эрика Гарсии и Рафиньи шокировали фанов Бенфики.

Видео гола Эрика Гарсии

Видео победного гола Рафиньи

Голевая перестрелка в Лиссабоне завершилась победой Барселоны со счетом 5:4.