Бенфіка – Барселона 4:5

Голи: Павладіс, 2, 22, 30, Араухо, 68 (автогол) – Левандовський, 13, 78 (обидва з пенальті), Рафінья, 64, 90+6, Ерік Гарсія, 87

У вівторок, 21 січня, відбувся матч 7-го туру Ліги чемпіонів між командами Бенфіка та Барселона. Обидва суперники ще не забронювали собі місце у 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру, пише 24 Канал.

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Злива голів у Лісабоні

У стартовому складі "орлів" на поле "Ештадіу да Луш" у Лісабоні вийшов українець Анатолій Трубін. Він та його візаві голкіпер "блаугранас" Войцех Щенсний стали антигероями матчу.

Вже на 2-й хвилині зустрічі одноклубники Трубіна організували переший гол у ворота Барселони. Чудову флангову передачу з лінії воротарського майданчика замкнув Павлідіс.

Відео першого голу Павлідіса

Гості досить швидко відігралися. У боротьбі з суперником у штрафному Бенфіки впав Бальде. Арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті. Удар Левандовського з позначки був з розряду тих, що не беруться.

Відео голу Левандовського

На 20-й хвилині Трубін продемонстрував свою майстерність. Українець блискучим сейвом відбив удар Гаві.

Ще до перерви Бенфіка двічі покарала голкіпера Барселони Войцеха Щенсного. Спочатку поляк вийшов із воріт та врізався у Бальде. У цей час грецький форвард "орлів" Павлідіс спокійно оформив дубль.

Другий гол Павлідіса

А на 30-й хвилині Щенсний ще й привіз пенальті у власні ворота. Досвідчений воротар у підкаті збив суперника і арбітр без вагань вказав на позначку. Павлідіс перехитрив Войцеха, пробивши у протилежний кут воріт.

Відео третього голу Павлідіса

У другому таймі посилився дощ, який вніс корективи в гру. На 68-й хвилині курйозну помилку допустив Трубін. Голкіпер "орлів" у простій ситуації вибив м'яч на Рафінью, який одним дотиком відправив його у ворота.

Відео помилки Трубіна та голу Рафіньї

Після цього команди обмінялися ще по одному голу. Спочатку захисник Барселони Араухо зрізав м'яч у власні ворота. А на 68-й Левандовський реалізував другий пенальті у ворота Трубіна.

Барселона спіймала свою гру. Наприкінці матчу голи Еріка Гарсії та Рафіньї шокували фанів Бенфіки.

Гольова перестрілка у Лісабоні завершилася перемогою Барселони з рахунком 5:4.