Бенфика –Челси: где смотреть матч плей-офф Клубного чемпионата мира

Португальская команда смогла удивить на групповой стадии клубного Мундиаля. Бенфика оставила позади Баварию, но это не спасло ее от тяжелого соперника в 1/8 финала.

На Клубном чемпионате мира-2025 стартует стадия плей-офф. В первый игровой день, 28 июня. между собой сойдутся Бенфика и Челси, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть игру

Матч Бенфика – Челси онлайн будет показан в Украине. Официальным вещателем Клубного чемпионата мира-2025 является компания DAZN. Она транслирует все матчи турнира у себя на ОТТ-платформе для своих подписчиков.

Кроме того, прямая трансляция матча Бенфика – Челси будет на канале Суспільне Спорт, который доступен для большинства ОТТ-платформ и кабельных сетях. Начало встречи – 28 июня в 23:00 по киевскому времени.

Бенфика зажигает

Бенфика стала одним из открытий групповой стадии КЧМ. Португальцы сначала выдали неуверенный матч против Бока Хуниорс, вырвав ничью после 0:2 в первом тайме.

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Но после этого Трубин и компания разгромили Окленд Сити и одержали минимальную победу над Баварией. Благодаря этому "орлы" заняли первое место в группе.

Зато Челси наоборот выступил ниже ожиданий фанатов. Несмотря на победы над Эсперансом и Лос-Анджелесом подопечные Марески без шансов уступили Фламенго. Впрочем второе место в группе помогло "синим" избежать встречи с Баварией.