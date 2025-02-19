Тренер Бенфики встал на защиту Трубина после матча ЛЧ: видеообзор игры с Монако

Во вторник, 18 февраля, состоялись поединки 1/16 финала Лиги чемпионов. В одном из них Бенфика дома принимала Монако.

Игра завершилась вничью со счетом 3:3. Это позволило хозяевам пробиться в следующий раунд, благодаря победе 1:0 в первой встрече.

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Важная поддержка для украинца

За этот матч немало критики получил Анатолий Трубин, которого многие болельщики обвинили в двух из трех пропущенных голах. Наставник "орлов" Бруну Лаже после поединка прокомментировал выступление украинского голкипера, став на его защиту, сообщает 24 Канал со ссылкой на A Bola.

"Беспокоит ли меня нестабильность игры вратаря? Нет, не волнуйтесь. Когда Трубину нужно принять решение во время удара соперника, мяч до этого момента может пройти через десять игроков и неоднократно изменить траекторию. Мне не нужно отдельно разбирать игру каждого футболиста.

Важно посмотреть, что мы сделали. Они имели насыщенную линию обороны из пяти человек, против которой мы сыграли отлично. Теперь нам нужно посмотреть и проанализировать этот матч, чтобы улучшить наше взаимодействие с теми игроками, которые есть в нашей обойме", – сказал Лаже.

Смотрите видеообзор матча Бенфика – Монако

К слову. В этом поединке Анатолий Трубин также совершил четыре сейва, отдал 9 из 15 точных передач, сделал 7 подборов и записал в актив одну успешную игру на выходе. Всего в нынешнем сезоне украинец провел 35 матчей за "орлов", в которых пропустил 34 мяча и 16 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что следующая игра Бенфики состоится 22 февраля. "Орлы" дома будут принимать Боавишту, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.