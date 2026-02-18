Дошло до драки: игрок Реала едва не сорвал матч Лиги чемпионов из-за обвинений в расизме

В Лиге чемпионов состоялись первые матчи стадии плей-офф. На вторник, 17 февраля, были вынесены четыре встречи 1/16 финала.

Наибольшее внимание было приковано к игре в Лиссабоне, где местная Бенфика принимала мадридский Реал. Игра имела принципиальный подтекст, ведь меньше месяца назад команды уже встречались в основной стадии ЛЧ.

Что произошло в матче Бенфика – Реал?

Тогда португальцы одержали победу 4:2, благодаря чему и квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов. Решающий гол в том матче оформил украинский вратарь Анатолий Трубин.

И вот жребий снова свел эти команды вместе. К сожалению, отчетный матч 1/16 финала больше запомнился скандалом. Единственный гол в матче забил Винисиус шикарным выстрелом в "девятку".

После этого бразилец слишком эмоционально побежал праздновать, станцевав у углового флажка перед фанатами Бенфики. Это не понравилось игрокам хозяев, из-за чего возникла стычка.

Как Винисиус едва не сорвал матч?

В результате нее Винисиус сообщил судье о расистских оскорблениях в его сторону и решил бойкотировать матч. По словам игрока Реала, футболист Бенфики Джанлука Престианни обозвал его "обезьяной".

Расисты – это, прежде всего, трусы. Им нужно затыкать рот футболкой, чтобы показать, насколько они слабые. Но они имеют защиту со стороны тех, кто обязан их наказывать. Ничто из того, что произошло сегодня, не является новостью в моей жизни и жизни моей семьи. Я получил желтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю, почему именно. Мне не нравится оказываться в таких ситуациях. После большой победы заголовки должны были быть о Реале. Но это необходимо,

– написал нападающий Реала у себя в инстаграм.

В конце концов матч был приостановлен на 10 минут. но потом возобновлен. Реал удержал минимальную победу над лиссабонцами, но те после игры не успокоились и пытались продолжить решать отношения.

Издание Madrid Zone сообщает, что после встречи в подтрибунном помещении произошла новая стычка. Персонал Бенфики пытался прорваться в раздевалку Реала.

