Арбитры из Украины не пожали руку россиянину – на них пожаловались в УЕФА

Футзальные рефери Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк работали на поединке Лиги чемпионов между португальскими Бенфикой и Спортингом. Матч закончился скандалом, спровоцированным наличием в составе россиянина.

Украинцы не пожали руку перед стартовым свистком представителю страны-агрессора. Из-за этого им может грозить наказание от УЕФА, пишет A Bola.

Что произошло на матче футзальной Лиги чемпионов Бенфика – Спортинг?

В первом четвертьфинале Спортинг потерпел поражение со счетом 3:4, после чего не нашел ничего лучше, чем подавать жалобы на всех и каждого в контрольно-дисциплинарные органы УЕФА.

Сперва досталось болельщикам Бенфики, которых обвинили в якобы оскорбительных выкриках и звуках в адрес "зелено-белых".

Также Спортингу не понравилось, что арбитр из Украины Евгений Гордиенко и хронометрист на матче Орест Дуцяк перед началом игры не обменялись приветствиями с Иваном Чишкалой – россиянином, который выступает за португальский клуб. Руководство команды отказалось учитывать контекст этого инцидента и обратилось к УЕФА относительно наказания для украинцев.

Интересно, что Чишкала присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2026 года, а до этого выступал в той же Бенфике.

Как относятся к отказу украинцев пожимать руки россиянам в других видах спорта?