Арбитры из Украины не пожали руку россиянину – на них пожаловались в УЕФА
- Украинские арбитры Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк на матче Лиги чемпионов по футзалу не пожали руку россиянину Ивану Чишкале, за что на них пожаловались в УЕФА.
- Спортинг, проигравший Бенфике, подал жалобу на украинских арбитров, а также на болельщиков Бенфики за якобы оскорбительные выкрики.
Футзальные рефери Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк работали на поединке Лиги чемпионов между португальскими Бенфикой и Спортингом. Матч закончился скандалом, спровоцированным наличием в составе россиянина.
Украинцы не пожали руку перед стартовым свистком представителю страны-агрессора. Из-за этого им может грозить наказание от УЕФА, пишет A Bola.
Смотрите также "Они никак нам не помогли": легенда Шахтера жестко разнес руководство ФИФА
Что произошло на матче футзальной Лиги чемпионов Бенфика – Спортинг?
В первом четвертьфинале Спортинг потерпел поражение со счетом 3:4, после чего не нашел ничего лучше, чем подавать жалобы на всех и каждого в контрольно-дисциплинарные органы УЕФА.
Сперва досталось болельщикам Бенфики, которых обвинили в якобы оскорбительных выкриках и звуках в адрес "зелено-белых".
Также Спортингу не понравилось, что арбитр из Украины Евгений Гордиенко и хронометрист на матче Орест Дуцяк перед началом игры не обменялись приветствиями с Иваном Чишкалой – россиянином, который выступает за португальский клуб. Руководство команды отказалось учитывать контекст этого инцидента и обратилось к УЕФА относительно наказания для украинцев.
Интересно, что Чишкала присоединился к лиссабонскому клубу в январе 2026 года, а до этого выступал в той же Бенфике.
Как относятся к отказу украинцев пожимать руки россиянам в других видах спорта?
- На чемпионате мира-2023 по фехтованию украинка Ольга Харлан получила дисквалификацию из-за отказа пожать руку сопернице из России. Как отметило Суспильне Спорт, впоследствии "черную карточку" для украинки сняли на командные соревнования.
- В теннисе украинцы принципиально не жмут руки "нейтральным" соперникам из России и Беларуси. Во время матчей на табло стадионов появляется предупреждение для публики, что рукопожатие не состоится и призыв с уважением относиться к решению спортсменов.