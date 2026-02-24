Срна напомнил, что именно ФИФА частично ответственна за стремительное падение уровня украинского чемпионата. Он также обвинил Джанни Инфантино в преследовании бизнес-интересов вместо интересов спорта, пишет AS.

Смотрите также "Стыд и позор": бывший тренер Шахтера сравнил президента ФИФА с Трампом

Что Срна сказал о ФИФА и Инфантино?

Дарийо Срна рассказал журналистам, что из-за правил ФИФА о возможности расторжения контрактов с украинскими клубами после российского вторжения все команды потеряли своих ключевых легионеров. В Шахтере в одностороннем порядке ушли сразу 14 игроков.

Они живут в своем мире и никак нам не помогли. Это их обязанность – поддерживать футбольные клубы, команды, игроков. А то, что они делают – это совсем противоположное. Они просто занимаются бизнесом,

– заявил легендарный экс-футболист Шахтера.

Срна также прокомментировал недавние заявления Джанни Инфантино о желании президента ФИФА вернуть на международный уровень клубы и сборные из России. По мнению директора "горняков", с таким руководством главной футбольной организации мира возможно все, даже самые худшие сценарии. На УЕФА Срна возлагает чуть больше надежд относительно их принципиальности.

Что еще говорили в Шахтере о планах ФИФА вернуть россиян?