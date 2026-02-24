Срна нагадав, що саме ФІФА частково відповідальна за стрімке падіння рівня українського чемпіонату. Він також звинуватив Джанні Інфантіно у переслідуванні бізнес-інтересів замість інтересів спорту, пише AS.
Що Срна сказав про ФІФА та Інфантіно?
Дарійо Срна розповів журналістам, що через правила ФІФА щодо можливості розірвання контрактів з українськими клубами після російського вторгнення усі команди втратили своїх ключових легіонерів. У Шахтарі в односторонньому порядку пішли одразу 14 гравців.
Вони живуть у своєму світі і ніяк нам не допомогли. Це їхній обов'язок – підтримувати футбольні клуби, команди, гравців. А те, що вони роблять – це зовсім протилежне. Вони просто займаються бізнесом,
– заявив легендарний ексфутболіст Шахтаря.
Срна також прокоментував нещодавні заяви Джанні Інфантіно щодо бажання президента ФІФА повернути на міжнародний рівень клуби та збірні з Росії. На думку директора "гірників", з таким керівництвом головної футбольної організації світу можливе все, навіть найгірші сценарії. На УЄФА Срна покладає трохи більше надій щодо їхньої принциповості.
Що ще казали у Шахтарі про плани ФІФА повернути росіян?
- Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін у коментарі Yahoo Sport заявив, що Інфантіно робить усе, щоб зруйнувати український футбол.
- За словами посадовця, у ФІФА не зробили нічого, щоб захистити інтереси українських команд і дозволити їм зберегти конкурентність у боротьбі за якісних гравців.
- Палкін закликав президента ФІФА бодай один раз приїхати і подивитися на власні очі, що відбувається в Україні.