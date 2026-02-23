Фонсека навіть після від'їзду з нашої країни неодноразово публічно говорив про війну в Україні і закликав до дій проти Росії. Він знову порушив цю тему в коментарі виданню A Bola.

Що сказав Фонсека про Інфантіно та Україну?

Португальський наставник Ліона обурився, що керівник світового футболу не бачить нічого поганого в тому, щоб росіяни повернулися на турніри клубів та збірних.

Ми будемо грати проти Росії в Москві, тоді як українці не можуть грати на своїй території? Країна, яка зазнала вторгнення, не може брати участь у європейських змаганнях на своїй території, а Росія може? Для мене це неприйнятно. Президент Інфантіно робить те саме, що й президент Трамп. Він дивиться на економічні інтереси і забуває про людей,

– гнівно сказав Фонсека.

Екстренер Шахтаря також прокоментував "дружбу", яку Інфантіно водить з Трампом, зокрема вручення президенту США Премії миру від ФІФА, яку очільник організації не погодив з жодним іншим членом виконавчого комітету.

Знаєте, що я відчув, коли це побачив? Сором. Це так сумно, футбол не заслуговує на таке. Це ганьба,

– зазначив португалець.

Як ще Фонсека підтримував Україну?