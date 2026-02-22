Інфантіно відвідав перше засідання Ради миру – нової організації, яку просуває і очолює президент США Дональд Трамп. У МОК такі дії чомусь вважають сумісними з принципом політичної нейтральності, пише Reuters.
Чому МОК виправдав Інфантіно за агітацію на користь Трампа?
В організації, яка цинічно дискваліфікувала українця Владислава Гераскевича з Олімпіади за шолом пам'яті, раптом вирішили, що Інфантіно у Вашингтоні займався не політикою, а гуманітарною місією, пише ESPN.
ФІФА підтримує через футбол комплексну програму інвестицій у відновлення спорту в Газі, надаючи пропозиції щодо спортивної інфраструктури та освіти. Це повністю відповідає ролі міжнародної спортивної федерації. МОК через Олімпійську солідарність, яка є нашим інструментом розвитку, підтримував і продовжує підтримувати спорт на Близькому Сході,
– надали роз'яснення в МОК.
У чому звинувачували Інфантіно?
На саміті Ради миру очільник світового футболу сидів у червоній кепці з написом "USA" і числами 45-47.
Це явний реверанс у бік Трампа, який є 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів. Також саме такі кепки господар Білого дому просуває у своєму онлайн-магазині сувенірів і сам частенько недоречно носить на офіційних заходах.
Фактично Інфантіно у Вашингтоні займався агітацією, що для члена МОК є неприпустимим.
Як Інфантіно постійно заграє з диктаторами?
- Коли чемпіонат світу з футболу приймала Росія у 2018 році, Інфантіно усіляко розхвалював кремлівського диктатора Путіна і постійно перебував в його компанії.
- Після цього швейцарець звернув увагу на катарських і саудівських шейхів, просуваючи їхні інтереси у світовому футболі і лобіюючи проведення чемпіонату світу на Близькому Сході.
- Інфантіно регулярно їздить у Білий дім до Дональда Трампа і привозить йому Кубки світу, а також вручив президенту США Премію миру без погодження з членами виконкому ФІФА.