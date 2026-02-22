Инфантино посетил первое заседание Совета мира – новой организации, которую продвигает и возглавляет президент США Дональд Трамп. В МОК такие действия почему-то считают совместимыми с принципом политической нейтральности, пишет Reuters.
Почему МОК оправдал Инфантино за агитацию в пользу Трампа?
В организации, которая цинично дисквалифицировала украинца Владислава Гераскевича с Олимпиады за шлем памяти, вдруг решили, что Инфантино в Вашингтоне занимался не политикой, а гуманитарной миссией, пишет ESPN.
ФИФА поддерживает через футбол комплексную программу инвестиций в восстановление спорта в Газе, предоставляя предложения по спортивной инфраструктуре и образованию. Это полностью соответствует роли международной спортивной федерации. МОК через Олимпийскую солидарность, которая является нашим инструментом развития, поддерживал и продолжает поддерживать спорт на Ближнем Востоке,
– предоставили разъяснения в МОК.
В чем обвиняли Инфантино?
На саммите Совета мира глава мирового футбола сидел в красной кепке с надписью "USA" и числами 45-47.
Это явный реверанс в сторону Трампа, который является 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов. Также именно такие кепки хозяин Белого дома продвигает в своем онлайн-магазине сувениров и сам частенько неуместно носит на официальных мероприятиях.
Фактически Инфантино в Вашингтоне занимался агитацией, что для члена МОК недопустимо.
Как Инфантино постоянно заигрывает с диктаторами?
- Когда чемпионат мира по футболу принимала Россия в 2018 году, Инфантино всячески расхваливал кремлевского диктатора Путина и постоянно находился в его компании.
- После этого швейцарец обратил внимание на катарских и саудовских шейхов, продвигая их интересы в мировом футболе и лоббируя проведение чемпионата мира на Ближнем Востоке.
- Инфантино регулярно ездит в Белый дом к Дональду Трампу и привозит ему Кубки мира, а также вручил президенту США Премию мира без согласования с членами исполкома ФИФА.