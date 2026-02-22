Инфантино посетил первое заседание Совета мира – новой организации, которую продвигает и возглавляет президент США Дональд Трамп. В МОК такие действия почему-то считают совместимыми с принципом политической нейтральности, пишет Reuters.

Почему МОК оправдал Инфантино за агитацию в пользу Трампа?

В организации, которая цинично дисквалифицировала украинца Владислава Гераскевича с Олимпиады за шлем памяти, вдруг решили, что Инфантино в Вашингтоне занимался не политикой, а гуманитарной миссией, пишет ESPN.

ФИФА поддерживает через футбол комплексную программу инвестиций в восстановление спорта в Газе, предоставляя предложения по спортивной инфраструктуре и образованию. Это полностью соответствует роли международной спортивной федерации. МОК через Олимпийскую солидарность, которая является нашим инструментом развития, поддерживал и продолжает поддерживать спорт на Ближнем Востоке,

– предоставили разъяснения в МОК.

В чем обвиняли Инфантино?

На саммите Совета мира глава мирового футбола сидел в красной кепке с надписью "USA" и числами 45-47.

Это явный реверанс в сторону Трампа, который является 45-ым и 47-ым президентом Соединенных Штатов. Также именно такие кепки хозяин Белого дома продвигает в своем онлайн-магазине сувениров и сам частенько неуместно носит на официальных мероприятиях.

Фактически Инфантино в Вашингтоне занимался агитацией, что для члена МОК недопустимо.

