Бенфика – Спортинг 1:1

Голы: Актюркоглу, 63 – Тринкау, 4

Бенфика и Спортинг встречались в очном противостоянии в предпоследнем туре чемпионата Португалии. Обе команды имели равенство по очкам, поэтому победитель игры гарантировал себе золотые медали турнира, сообщает 24 канал.

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Быстрый гол Спортинга

Спортинг сразу включился в игру в отличие от Бенфики. "Львы" с самого начала матча пошли в навал на ворота "орлов", что дало плоды. Франсишку Тринкау на 4-й минуте открыл счет в чемпионском противостоянии.

Впоследствии Бенфика вернулась в игру после быстрого пропущенного мяча. "Орлы" проводили опасные атаки, но "львов" спасали или каркас ворот, или голкипер Руй Силва.

Первый тайм завершился в пользу Спортинга. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 на табло.

"Орлы" спаслись от поражения

Во втором тайме Бенфика значительно прибавила. "Орлы" держали мяч у себя и создавали давление на игроков Спортинга. "Львы" взамен пытались ловить соперника на контратаках.

На 63-й минуте матча хозяева поля дожали гостей и сравняли счет в важнейшем матче. Забитым мячом в ворота Спортинга отметился Керем Актюркоглу.

Больше команды голов не забивали, несмотря на созданные опасные моменты. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Судьба чемпионства решится через неделю в последнем туре чемпионата Португалии. Бенфика сыграет на выезде против Браги, а Спортинг дома встретится с Виторией.