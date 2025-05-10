Бенфика – Спортинг 1:1
Голы: Актюркоглу, 63 – Тринкау, 4
Бенфика и Спортинг встречались в очном противостоянии в предпоследнем туре чемпионата Португалии. Обе команды имели равенство по очкам, поэтому победитель игры гарантировал себе золотые медали турнира, сообщает 24 канал.
Читайте также Возвращение домой: Роналду близок к переходу в европейский клуб
Быстрый гол Спортинга
Спортинг сразу включился в игру в отличие от Бенфики. "Львы" с самого начала матча пошли в навал на ворота "орлов", что дало плоды. Франсишку Тринкау на 4-й минуте открыл счет в чемпионском противостоянии.
Впоследствии Бенфика вернулась в игру после быстрого пропущенного мяча. "Орлы" проводили опасные атаки, но "львов" спасали или каркас ворот, или голкипер Руй Силва.
Первый тайм завершился в пользу Спортинга. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 на табло.
"Орлы" спаслись от поражения
Во втором тайме Бенфика значительно прибавила. "Орлы" держали мяч у себя и создавали давление на игроков Спортинга. "Львы" взамен пытались ловить соперника на контратаках.
На 63-й минуте матча хозяева поля дожали гостей и сравняли счет в важнейшем матче. Забитым мячом в ворота Спортинга отметился Керем Актюркоглу.
Больше команды голов не забивали, несмотря на созданные опасные моменты. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
Судьба чемпионства решится через неделю в последнем туре чемпионата Португалии. Бенфика сыграет на выезде против Браги, а Спортинг дома встретится с Виторией.