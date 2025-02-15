Подсказки тренера и звездного Кроуфорда помогли Дэвису нокаутировать Беринчика

Американский проспект Кейшон Дэвис победил украинца Дениса Беринчика в чемпионском поединке. 26-летний боец стал новым обладателем пояса WBO в дивизионе легкого веса.

В ночь на 15 февраля состоялся топовый бой с участием Кейшона Дэвиса и Дениса Беринчика. Американец нокаутировал украинского боксера в четвертом раунде, пишет 24 Канал.

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Что помогло Дэвису победить Беринчика

На легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" у Дэвиса было немало болельщиков. Американского проспекта пришли поддержать звездные боксеры, в том числе Теренс Кроуфорд.

Именно подсказки бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, а также тренера Дэвиса определили итог поединка.

Мой тренер сказал мне, что нужно больше работать по корпусу. А Кроуфорд постоянно говорил: "Не отпускай один удар, отпускай два". Я прислушался к обоим, собрал это все вместе,

– рассказал Дэвис в комментарии FightHype.com.

Отметим, что после боя Дэвис расхвалил Беринчика. 26-летний американец отметил скорость украинского боксера.

Напомним, что Денис Беринчик потерпел первое поражение в 20 поединках. 36-летний украинец потерял чемпионский титул WBO в легком весе. Отныне Денису будет сложно получить новый чемпионский бой.