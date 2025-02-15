Уже в третьем раунде был первый тревожный звоночек для Беринчика и его команды. Денис побывал в первом нокдауне.

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Дэвис был точнее

Уже в следующем раунде украинец во второй раз был отправлен в нокдаун, из которого он уже не вышел. Кейшон Дэвис отобрал пояс у Беринчика и стал новым чемпионом мира в легком весе. Украинский боксер потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

После боя портал CompuBox опубликовал статистику ударов боя Беринчик – Дэвис, информирует 24 Канал. За неполных четыре раунда Денис выбросил больше ударов – 120 против 105 у Кейшона. Правда, американец больше попадал в цель – 5 джебов и 15 силовых ударов. Только 14 ударов Беринчика были точными.



Статистика ударов Беринчика – Дэвис / Фото CompuBox

Обратите внимание! Видеообзор боя Беринчик – Дэвис можно посмотреть – по ссылке.

До сих пор нет никаких комментариев от Беринчика после поражения. Зато Дэвис очень радовался победе и рассказал о своем тяжелом детстве.