Со старта поединка Кейшон Дэвис занял центр ринга, а сам бой был наполнен хаосом. Денис Беринчик был не похож сам на себя, что привело к дебютному поражению в его профессиональной карьере, информирует 24 Канал.

К теме Денис Беринчик потерпел дебютное поражение в карьере на профи-ринге

Хайлайты боя

Уже в третьем раунде украинский боксер с разбитым носом побывал в нокдауне. Денис быстро поднялся на ноги и сумел продолжить бой. Однако уже в следующем раунде бой был досрочно закончен.

Дэвис взялся добивать соперника после первого нокдауна и прекрасно справился с этой задачей. После ударов по корпусу Беринчик во второй раз оказался на настиле ринга, но на этот раз уже не смог продолжить бой.

Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика, который впервые проиграл на профи-ринге. До этого украинец выдал серию из 19-ти победных поединков (9 – нокаутом).

Американец отобрал пояс WBO у украинца и стал новым чемпионом мира в легком весе.

Видеообзор боя Беринчик – Дэвис