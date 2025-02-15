К сожалению, уже с первых секунд боя было видно, что лучше к поединку подготовился Кейшон Дэвис. Американец сразу забрал центр ринга и больше выбрасывал точных ударов, пишет 24 Канал.

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Избиение Беринчика

Дэвису удалось дважды отправить украинского боксера, которому разбил нос, в нокдаун. После второго, который произошел в 4-м раунде, Беринчик уже не смог продолжить поединок. Судья отсчитал Денису и закончил встречу.

Кейшон Дэвис отобрал пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе, которым до этого боя владел Беринчик. Американец стал новым чемпионом мира.

Как Дэвис отправил в нокаут Беринчика: смотрите видео

Дэвис нанес Беринчику первое поражение в карьере украинца. Теперь в статистике Дениса появилось первое поражение в 20-ти проведенных боях (9 – нокаутом).