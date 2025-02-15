На жаль, вже із перших секунд бою було видно, що краще до поєдинку підготувався Кейшон Девіс. Американець одразу забрав центр рингу та більше викидав точних ударів, пише 24 Канал.

До теми Перша поразка у кар'єрі: Берінчик не зміг захистити титул чемпіона світу

Побиття Берінчика

Девісу вдалось двічі відправити українського боксера, якому розбив носа, у нокдаун. Після другого, який стався у 4-му раунді, Берінчик вже не зміг продовжити двобій. Суддя відрахував Денису та закінчив зустріч.

Кейшон Девіс відібрав пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким до цього бою володів Берінчик. Американець став новим чемпіоном світу.

Як Девіс відправив у нокаут Берінчика: дивіться відео

Девіс завдав Берінчику першої поразки у кар'єрі українця. Тепер у статистиці Дениса з'явилась перша поразка у 20-ти проведених боях (9 – нокаутом).