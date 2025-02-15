15 февраля, 06:25
На стиле: как Беринчик выходил в ринг на бой против Дэвиса – эффектное видео
В ночь на 15 февраля (в Украине) Денис Беринчик проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Соперником украинского боксера будет непобедимый американец Кейшон Дэвис.
Поклонники украинского чемпиона мира всегда с нетерпением ждут не только сам бой Дениса Беринчика, а и его выход в ринг. Боксер всегда приятно удивляет своими образами и разнообразными перформансами на выход в ринг, сообщает 24 Канал.
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Стильный выход украинца
Так произошло и на этот раз перед боем против Кейшона Дэвиса. Зато американец не стал придумывать ничего яркого.
Видео выхода Беринчика
Отметим, что это юбилейный 20-й бой в карьере Дениса Беринчика.