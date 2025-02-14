До этого поединка украинский чемпион мира шел без горького вкуса поражений – 19 побед в 19-ти боях (9 – нокаутом). Однако на этот раз и соперник Дениса Беринчика тоже не знает, как это быть побежденным – 12 побед в 13-ти поединках (8 – нокаутом). Еще один поединок был засчитан таким, что не состоялся, сообщает 24 Канал.

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Беринчик – Дэвис: битва непобедимых

Поэтому в очной битве кто-то из боксеров потерпит первое поражение в своей карьере.

Накануне поединка Беринчик и Дэвис прошли традиционные церемонии – пресс-конференцию, взвешивания и несколько дуэлей взглядов. Все эти события запомнились провокационным поведением Кейшона, на которые Денис не повелся.

Где смотреть бой в Украине

Медиасервис MEGOGO – официальный транслятор вечера бокса в Украине.

Посмотреть вечер бокса, который возглавит бой Дениса Беринчика, можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день боксерского события.

Важно! Главный бой вечера бокса Беринчик – Дэвис начнется не раньше 05:30 (по киевскому времени).

Комментаторами поединка станут Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук.

Онлайн-трансляция боя Беринчик – Дэвис