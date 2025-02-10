Поединок Беринчик – Дэвис возглавит вечер бокса 14 февраля на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Кроме этого зрителей ждет насыщенная программа андеркарда, сообщает 24 Канал.

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Полное расписание андеркарда вечера бокса

Разогреет публику аж шесть поединков. В одном из них на ринг выйдет внук легендарного Мухаммеда Али – Нико Али Уолш. Пока неизвестно, с кем будет боксировать 24-летний американский боксер.

Андеркард вечера бокса 14 февраля возглавит поединок Ксандера Заяса против Славы Шпомера. Также в ринг вернется американский боксер Джаред Андерсон, который 3 августа прошлого года, потерпел дебютное поражение на профи-ринге, которое ему нанес Мартин Баколе.

Ксандер Заяс – Слава Шпомер

Вито Мелницкий – Конор Койл

Рохан Поланко – Жан Карлос Торрес

Абдулла Мейсон – Мануэль Хаймес

Тайгер Джонсон – соперник неизвестен

Нико Али Уолш – соперник неизвестен

Что будет стоять на кону боя Беринчик – Дэвис

Денис Беринчик подойдет к своему ближайшему бою в статусе чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Именно его украинец будет защищать в бою против непобедимого Кейшона Дэвиса. Это будет первая защита для Беринчика.

Чемпионский титул Денис завоевал в своем предыдущем бою против мексиканца Эмануэля Наваррете 18 мая 2024-го года. Благодаря победе Беринчик стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу и третьим действующим чемпионом мира из Украины сразу после Александра Усика и Василия Ломаченко.

Статистика боксеров в профессионалах

Оба бойца подходят к поединку с идеальными статистиками на профи-ринге. Беринчик победил во всех своих 19-ти проведенных поединках, в которых 9 раз побеждал нокаутом.



Денис Беринчик / Фото Getty Images

Кейшон перешел в профессионалы только в 2021-м, а уже провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед (8 – нокаутом). Один бой был засчитан таким, что не состоялся.

Где смотреть бой

Официальным транслятором боя Беринчик – Дэвис в Украине будет уже традиционно медиасервис MEGOGO. Также на платформе можно будет посмотреть полную программу андеркарда, которая будет предшествовать главному поединку вечера бокса.

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Посмотреть вечер бокса можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день события.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Беринчик – Дэвис. После окончания поединка на сайте можно будет узнать результат боя, самые яркие моменты и свежие комментарии обоих боксеров.

Прогноз Favbet

Денис Беринчик продолжает быть андердогом данного противостояния. Его победу в предстоящем поединке оценивают коэффициентом 4 ровно. Зато на победу Кейшона Дэвиса стоит 1,25.

Тотал больше 10,5 раундов пробьют боксеры – 1,36.

Все возможные результаты боя: