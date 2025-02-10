Поединок Беринчик – Дэвис возглавит вечер бокса 14 февраля на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Кроме этого зрителей ждет насыщенная программа андеркарда, сообщает 24 Канал.
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Полное расписание андеркарда вечера бокса
Разогреет публику аж шесть поединков. В одном из них на ринг выйдет внук легендарного Мухаммеда Али – Нико Али Уолш. Пока неизвестно, с кем будет боксировать 24-летний американский боксер.
Андеркард вечера бокса 14 февраля возглавит поединок Ксандера Заяса против Славы Шпомера. Также в ринг вернется американский боксер Джаред Андерсон, который 3 августа прошлого года, потерпел дебютное поражение на профи-ринге, которое ему нанес Мартин Баколе.
- Ксандер Заяс – Слава Шпомер
- Вито Мелницкий – Конор Койл
- Рохан Поланко – Жан Карлос Торрес
- Абдулла Мейсон – Мануэль Хаймес
- Тайгер Джонсон – соперник неизвестен
- Нико Али Уолш – соперник неизвестен
Что будет стоять на кону боя Беринчик – Дэвис
Денис Беринчик подойдет к своему ближайшему бою в статусе чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Именно его украинец будет защищать в бою против непобедимого Кейшона Дэвиса. Это будет первая защита для Беринчика.
Чемпионский титул Денис завоевал в своем предыдущем бою против мексиканца Эмануэля Наваррете 18 мая 2024-го года. Благодаря победе Беринчик стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу и третьим действующим чемпионом мира из Украины сразу после Александра Усика и Василия Ломаченко.
Статистика боксеров в профессионалах
Оба бойца подходят к поединку с идеальными статистиками на профи-ринге. Беринчик победил во всех своих 19-ти проведенных поединках, в которых 9 раз побеждал нокаутом.
Денис Беринчик / Фото Getty Images
Кейшон перешел в профессионалы только в 2021-м, а уже провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед (8 – нокаутом). Один бой был засчитан таким, что не состоялся.
Где смотреть бой
Официальным транслятором боя Беринчик – Дэвис в Украине будет уже традиционно медиасервис MEGOGO. Также на платформе можно будет посмотреть полную программу андеркарда, которая будет предшествовать главному поединку вечера бокса.
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Посмотреть вечер бокса можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день события.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Беринчик – Дэвис. После окончания поединка на сайте можно будет узнать результат боя, самые яркие моменты и свежие комментарии обоих боксеров.
Прогноз Favbet
Денис Беринчик продолжает быть андердогом данного противостояния. Его победу в предстоящем поединке оценивают коэффициентом 4 ровно. Зато на победу Кейшона Дэвиса стоит 1,25.
Тотал больше 10,5 раундов пробьют боксеры – 1,36.
Все возможные результаты боя:
- Досрочная победа Беринчика – 12;
- Ничья – 19;
- Победа Дэвиса по очкам – 1,90;
- Победа украинца по подсчетам судей – 5,50;
- Досрочный триумф Кейшона – 3,10.