Уже через неделю, 14 февраля, украинский боксер Денис Беринчик проведет свой 20-ый бой на профессиональном уровне. Уроженец Луганщины встретится в Нью-Йорке с американцем Кейшоном Дэвисом, сообщает 24 Канал.

К теме Кровь, пот и слезы: появилось официальное промо боя Беринчик – Дэвис

Непобедимый

Свою профессиональную карьеру Денис начал в 2015 году и выиграл каждый из своих 19-ти боев. Перед этим украинец успел стать вице-чемпионом мира среди любителей, а также выиграть "серебро" на Олимпиаде-2012.

Дебют украинца произошел 29 августа 2015 года в киевском Дворце спорта. Соперником стал Тарик Мадни из Бельгии. Он продержался четыре из шести раундов и снялся с поединка.

Видео боя Беринчика и Мадни:

Уже через три месяца, 14 ноября, Денис оформил свой первый технический нокаут. В Броварах он досрочно победил нидерландца Инносента Анианву в последнем раунде.

Обзор боя Беринчик – Анианву (с 04:14):

Вообще Беринчик долгое время был "домашним" боксером. До начала полномасштабной войны он провел 16 боев на уровне профи, 15 из которых – в Киеве или области.

Свой первый пояс Беринчик завоевал в восьмом для себя бою. В декабре 2017-го в Броварах он встретился с филиппинцем Алланом Вллеспином и эффектно нокаутировал его в шестом раунде.

Видео нокаута Валлеспина от Беринчика:

Это принесло ему титул WBO Oriental в легком весе. Позже украинец защитил его в бою против Хосе Луиса Прието, а в декабре 2018-го техническим нокаутом одолел еще одного филиппинца Росеки Кристобаля и выиграл пояс WBO International.

Как Беринчик разобрался с Кристобалем:

Читайте также"Он сумасшедший": непобедимый супертяжеловес сделал однозначный прогноз на битву Беринчик – Дэвис

Этот трофей Денису пришлось защищать восемь раз, но все они были успешными для украинца. Впрочем нокаут был только один, и то технический против Хосе Санчеса в 2021-м.

Победа Дениса Беринчика над Хосе Санчесом:

В том же году в декабре Беринчик встретился с россиянином Исой Чаниевым. Бой в Броварах длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Видеообзор боя Беринчик – Чаниев:

После начала полномасштабной войны Денис провел три поединка в трех разных странах. Боксер возобновил карьеру в декабре 2022-го и в Лондоне опытного француза Ивана Менди.

Как Беринчик справился с Мэнди:

Кроме защиты своего пояса, Беринчик еще и получил звание чемпиона EBU в легком весе. Эти награды он защитил в августе 2023-го в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Тогда Денис не оставил шансов шведу Энтони Йигиту, хоть и выиграл по решению судей.

Видео боя Беринчик – Йигит:

Свой последний пока бой Беринчик провел в мае 2024 года в Сан-Диего. Украинец стал претендентом на чемпионский пояс WBO, который разыгрывался в поединке с Эмануэлем Наваррете. Эксперты прогнозировали уверенную победу мексиканцу.

Но Беринчик смог поставить на место всех критиков. По итогам 12-ти раундов украинец одержал победу раздельным решением судей. Что интересно, это был первый случай такой победы Дениса. Ранее он торжествовал либо досрочно, либо единогласным решением.

Видео победы Беринчика над Наваррете:

Этот успех принес нашему боксеру титул чемпионский титул WBO. Именно его он и будет защищать 14 февраля в поединке против Кейшона Дэвиса. Соперник относительно молодой (25 лет) и довольно успешный – 12 побед в 12-ти боях, из них 8 – нокаутом.

Результаты всех боев Дениса Беринчика:

ДАТА МЕСТО СУПЕРНИК РАУНДЫ РЕЗУЛЬТАТ
29.08.2015 Киев Тарик Мадни (Бельгия) 4 (6) отказ
14.11.2015 Бровары Инносент Анианву (Нидерланды) 6 (6) технический нокаут
12.12.2015 Киев Дьердь Мижей (Венгрия) 6 единогласное решение
23.04.2016 Киев Эмилиано Мартин Гарсия (Аргентина) 4 (6) технический нокаут
12.11.2016 Бровары Хуан Окура (Мексика) 8 единогласное решение
10.06.2017 Будапешт Лоренцо Парра (Венесуэла) 8 единогласное решение
16.09.2017 Киев Исмаэль Гарсия (Венесуэла) 6 (8) технический нокаут
16.12.2017 Бровары Аллан Валлеспин (Филиппины) 6 (10) нокаут
23.06.2018 Киев Хосе Луис Прието (Колумбия) 6 (10) отказ
22.12.2018 Бровары Росеки Кристобаль (Филиппины) 7 (12) технический нокаут
20.04.2019 Киев Нихито Аракава (Япония) 12 единогласное решение
05.10.2019 Бровары Патрисиу Лопес Морено (Мексика) 12 единогласное решение
22.02.2020 Бровары Эктор Сармиенто (Аргентина) 12 единогласное решение
08.10.2020 Лесники Виорел Симион (Румыния) 7 (10) отказ
21.03.2021 Бровары Хосе Санчес (США) 3 (12) технический нокаут
19.12.2021 Бровары Иса Чаниев (Россия) 12 единогласное решение
03.12.2022 Лондон Иван Менди (Франция) 12 единогласное решение
26.08.2023 Вроцлав Энтони Йигит (Швеция) 12 единогласное решение
18.05.2024 Сан-Диего Эмануэль Наваррете (Мексика) 12 раздельное решение