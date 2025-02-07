Уже через неделю, 14 февраля, украинский боксер Денис Беринчик проведет свой 20-ый бой на профессиональном уровне. Уроженец Луганщины встретится в Нью-Йорке с американцем Кейшоном Дэвисом, сообщает 24 Канал.
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Непобедимый
Свою профессиональную карьеру Денис начал в 2015 году и выиграл каждый из своих 19-ти боев. Перед этим украинец успел стать вице-чемпионом мира среди любителей, а также выиграть "серебро" на Олимпиаде-2012.
Дебют украинца произошел 29 августа 2015 года в киевском Дворце спорта. Соперником стал Тарик Мадни из Бельгии. Он продержался четыре из шести раундов и снялся с поединка.
Видео боя Беринчика и Мадни:
Уже через три месяца, 14 ноября, Денис оформил свой первый технический нокаут. В Броварах он досрочно победил нидерландца Инносента Анианву в последнем раунде.
Обзор боя Беринчик – Анианву (с 04:14):
Вообще Беринчик долгое время был "домашним" боксером. До начала полномасштабной войны он провел 16 боев на уровне профи, 15 из которых – в Киеве или области.
Свой первый пояс Беринчик завоевал в восьмом для себя бою. В декабре 2017-го в Броварах он встретился с филиппинцем Алланом Вллеспином и эффектно нокаутировал его в шестом раунде.
Видео нокаута Валлеспина от Беринчика:
Это принесло ему титул WBO Oriental в легком весе. Позже украинец защитил его в бою против Хосе Луиса Прието, а в декабре 2018-го техническим нокаутом одолел еще одного филиппинца Росеки Кристобаля и выиграл пояс WBO International.
Как Беринчик разобрался с Кристобалем:
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Этот трофей Денису пришлось защищать восемь раз, но все они были успешными для украинца. Впрочем нокаут был только один, и то технический против Хосе Санчеса в 2021-м.
Победа Дениса Беринчика над Хосе Санчесом:
В том же году в декабре Беринчик встретился с россиянином Исой Чаниевым. Бой в Броварах длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.
Видеообзор боя Беринчик – Чаниев:
После начала полномасштабной войны Денис провел три поединка в трех разных странах. Боксер возобновил карьеру в декабре 2022-го и в Лондоне опытного француза Ивана Менди.
Как Беринчик справился с Мэнди:
Кроме защиты своего пояса, Беринчик еще и получил звание чемпиона EBU в легком весе. Эти награды он защитил в августе 2023-го в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Тогда Денис не оставил шансов шведу Энтони Йигиту, хоть и выиграл по решению судей.
Видео боя Беринчик – Йигит:
Свой последний пока бой Беринчик провел в мае 2024 года в Сан-Диего. Украинец стал претендентом на чемпионский пояс WBO, который разыгрывался в поединке с Эмануэлем Наваррете. Эксперты прогнозировали уверенную победу мексиканцу.
Но Беринчик смог поставить на место всех критиков. По итогам 12-ти раундов украинец одержал победу раздельным решением судей. Что интересно, это был первый случай такой победы Дениса. Ранее он торжествовал либо досрочно, либо единогласным решением.
Видео победы Беринчика над Наваррете:
Этот успех принес нашему боксеру титул чемпионский титул WBO. Именно его он и будет защищать 14 февраля в поединке против Кейшона Дэвиса. Соперник относительно молодой (25 лет) и довольно успешный – 12 побед в 12-ти боях, из них 8 – нокаутом.
Результаты всех боев Дениса Беринчика:
|ДАТА
|МЕСТО
|СУПЕРНИК
|РАУНДЫ
|РЕЗУЛЬТАТ
|29.08.2015
|Киев
|Тарик Мадни (Бельгия)
|4 (6)
|отказ
|14.11.2015
|Бровары
|Инносент Анианву (Нидерланды)
|6 (6)
|технический нокаут
|12.12.2015
|Киев
|Дьердь Мижей (Венгрия)
|6
|единогласное решение
|23.04.2016
|Киев
|Эмилиано Мартин Гарсия (Аргентина)
|4 (6)
|технический нокаут
|12.11.2016
|Бровары
|Хуан Окура (Мексика)
|8
|единогласное решение
|10.06.2017
|Будапешт
|Лоренцо Парра (Венесуэла)
|8
|единогласное решение
|16.09.2017
|Киев
|Исмаэль Гарсия (Венесуэла)
|6 (8)
|технический нокаут
|16.12.2017
|Бровары
|Аллан Валлеспин (Филиппины)
|6 (10)
|нокаут
|23.06.2018
|Киев
|Хосе Луис Прието (Колумбия)
|6 (10)
|отказ
|22.12.2018
|Бровары
|Росеки Кристобаль (Филиппины)
|7 (12)
|технический нокаут
|20.04.2019
|Киев
|Нихито Аракава (Япония)
|12
|единогласное решение
|05.10.2019
|Бровары
|Патрисиу Лопес Морено (Мексика)
|12
|единогласное решение
|22.02.2020
|Бровары
|Эктор Сармиенто (Аргентина)
|12
|единогласное решение
|08.10.2020
|Лесники
|Виорел Симион (Румыния)
|7 (10)
|отказ
|21.03.2021
|Бровары
|Хосе Санчес (США)
|3 (12)
|технический нокаут
|19.12.2021
|Бровары
|Иса Чаниев (Россия)
|12
|единогласное решение
|03.12.2022
|Лондон
|Иван Менди (Франция)
|12
|единогласное решение
|26.08.2023
|Вроцлав
|Энтони Йигит (Швеция)
|12
|единогласное решение
|18.05.2024
|Сан-Диего
|Эмануэль Наваррете (Мексика)
|12
|раздельное решение