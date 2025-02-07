Уже через неделю, 14 февраля, украинский боксер Денис Беринчик проведет свой 20-ый бой на профессиональном уровне. Уроженец Луганщины встретится в Нью-Йорке с американцем Кейшоном Дэвисом, сообщает 24 Канал.

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Непобедимый

Свою профессиональную карьеру Денис начал в 2015 году и выиграл каждый из своих 19-ти боев. Перед этим украинец успел стать вице-чемпионом мира среди любителей, а также выиграть "серебро" на Олимпиаде-2012.

Дебют украинца произошел 29 августа 2015 года в киевском Дворце спорта. Соперником стал Тарик Мадни из Бельгии. Он продержался четыре из шести раундов и снялся с поединка.

Видео боя Беринчика и Мадни:

Уже через три месяца, 14 ноября, Денис оформил свой первый технический нокаут. В Броварах он досрочно победил нидерландца Инносента Анианву в последнем раунде.

Обзор боя Беринчик – Анианву (с 04:14):

Вообще Беринчик долгое время был "домашним" боксером. До начала полномасштабной войны он провел 16 боев на уровне профи, 15 из которых – в Киеве или области.

Свой первый пояс Беринчик завоевал в восьмом для себя бою. В декабре 2017-го в Броварах он встретился с филиппинцем Алланом Вллеспином и эффектно нокаутировал его в шестом раунде.

Видео нокаута Валлеспина от Беринчика:

Это принесло ему титул WBO Oriental в легком весе. Позже украинец защитил его в бою против Хосе Луиса Прието, а в декабре 2018-го техническим нокаутом одолел еще одного филиппинца Росеки Кристобаля и выиграл пояс WBO International.

Как Беринчик разобрался с Кристобалем:

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Этот трофей Денису пришлось защищать восемь раз, но все они были успешными для украинца. Впрочем нокаут был только один, и то технический против Хосе Санчеса в 2021-м.

Победа Дениса Беринчика над Хосе Санчесом:

В том же году в декабре Беринчик встретился с россиянином Исой Чаниевым. Бой в Броварах длился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Видеообзор боя Беринчик – Чаниев:

После начала полномасштабной войны Денис провел три поединка в трех разных странах. Боксер возобновил карьеру в декабре 2022-го и в Лондоне опытного француза Ивана Менди.

Как Беринчик справился с Мэнди:

Кроме защиты своего пояса, Беринчик еще и получил звание чемпиона EBU в легком весе. Эти награды он защитил в августе 2023-го в андеркарде боя Усик – Дюбуа. Тогда Денис не оставил шансов шведу Энтони Йигиту, хоть и выиграл по решению судей.

Видео боя Беринчик – Йигит:

Свой последний пока бой Беринчик провел в мае 2024 года в Сан-Диего. Украинец стал претендентом на чемпионский пояс WBO, который разыгрывался в поединке с Эмануэлем Наваррете. Эксперты прогнозировали уверенную победу мексиканцу.

Но Беринчик смог поставить на место всех критиков. По итогам 12-ти раундов украинец одержал победу раздельным решением судей. Что интересно, это был первый случай такой победы Дениса. Ранее он торжествовал либо досрочно, либо единогласным решением.

Видео победы Беринчика над Наваррете:

Этот успех принес нашему боксеру титул чемпионский титул WBO. Именно его он и будет защищать 14 февраля в поединке против Кейшона Дэвиса. Соперник относительно молодой (25 лет) и довольно успешный – 12 побед в 12-ти боях, из них 8 – нокаутом.

Результаты всех боев Дениса Беринчика: