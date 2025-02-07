Вже за тиждень, 14 лютого, український боксер Денис Берінчик проведе свій 20-ий бій на професійному рівні. Уродженець Луганщини зустрінеться в Нью-Йорку із американцем Кейшоном Девісом, повідомляє 24 Канал.
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Непереможний
Свою професійну кар'єру Денис розпочав у 2015 році та виграв кожен зі своїх 19-ти боїв. Перед цим українець встиг стати віцечемпіоном світу серед аматорів, а також виграти "срібло" на Олімпіаді-2012.
Дебют українця стався 29 серпня 2015 року у київському Палаці спорту. Суперником став Тарік Мадні з Бельгіїі. Він протримався чотири з шести раундів та знявся з поєдинку.
Відео бою Берінчика та Мадні:
Вже за три місяці, 14 листопада, Денис оформив свій перший технічний нокаут. У Броварах він достроково переміг нідерландця Інносента Аніанву в останньому раунді.
Огляд бою Берінчик – Аніанву (з 04:14):
Взагалі Берінчик довгий час був "домашнім" боксером. До початку повномасштабної війни він провів 16 боїв на рівні профі, 15 з яких – в Києві чи області.
Свій перший пояс Берінчик завоював у восьмому для себе бою. У грудні 2017-го в Броварах він зустрівся із філіппінцем Алланом Вллеспіном та ефектно нокаутував його у шостому раунді.
Відео нокауту Валлеспіна від Берінчика:
Це принесло йому титул WBO Oriental у легкій вазі. Пізніше українець захистив його в бою проти Хосе Луїса Прієто, а у грудні 2018-го технічним нокаутом здолав ще одного філіппінця Росекі Крістобаля та виграв пояс WBO International.
Як Берінчик розібрався із Крістобалем:
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Цей трофей Денису довелось захищати аж вісім разів, але всі вони були успішними для українця. Втім нокаут був лише один, і то технічний проти Хосе Санчеса у 2021-му.
Перемога Дениса Берінчика на Хосе Санчесом:
Того ж року в грудні Берінчик зустрівся із росіянином Ісою Чанієвим. Бій у Броварах тривав всі 12 раундів та завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів.
Відеоогляд бою Берінчик – Чанієв:
Після початку повномасштабної війни Денис провів три поєдинки у трьох різних країнах. Боксер відновив кар'єру у грудні 2022-го та в Лондоні досвідченого француза Івана Менді.
Як Берінчик впорався із Менді:
Окрім захисту свого пояса, Берінчик ще і здобув звання чемпіона EBU в легкій вазі. Ці нагороди він захистив у серпні 2023-го в андеркарді бою Усик – Дюбуа. Тоді Денис не залишив шансів шведу Ентоні Їгіту, хоч і виграв за рішенням суддів.
Відео бою Берінчик – Їгіт:
Свій останній поки бій Берінчик провів у травні 2024 року в Сан-Дієго. Українець став претендентом на чемпіонський пояс WBO, який розігрувався у поєдинку з Емануелем Наваррете. Експерти прогнозували впевнену перемогу мексиканцю.
Але Берінчик зміг поставити на місце усіх критиків. За підсумком 12-ти раундів українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Що цікаво, це був перший випадок такої перемоги Дениса. Раніше він тріумфував або достроково, або одностайним рішенням.
Відео перемоги Берінчика над Наваррете:
Цей успіх приніс нашому боксеру титул чемпіонський титул WBO. Саме його він і буде захищати 14 лютого в поєдинку проти Кейшона Девіса. Суперник відносно молодий (25 років) та доволі успішний – 12 перемог у 12-ти боях, з них 8 – нокаутом.
Результати всіх боїв Дениса Берінчика:
|ДАТА
|МІСЦЕ
|СУПЕРНИК
|РАУНДИ
|РЕЗУЛЬТАТ
|29.08.2015
|Київ
|Тарік Мадні (Бельгія)
|4 (6)
|відмова
|14.11.2015
|Бровари
|Інносент Аніанву (Нідерланди)
|6 (6)
|технічний нокаут
|12.12.2015
|Київ
|Дьйордь Міжей (Угорщина)
|6
|одностайне рішення
|23.04.2016
|Київ
|Еміліано Мартін Гарсія (Аргентина)
|4 (6)
|технічний нокаут
|12.11.2016
|Бровари
|Хуан Окура (Мексика)
|8
|одностайне рішення
|10.06.2017
|Будапешт
|Лоренцо Парра (Венесуела)
|8
|одностайне рішення
|16.09.2017
|Київ
|Ісмаель Гарсія (Венесуела)
|6 (8)
|технічний нокаут
|16.12.2017
|Бровари
|Аллан Валлеспін (Філіппіни)
|6 (10)
|нокаут
|23.06.2018
|Київ
|Хосе Луїс Прієто (Колумбія)
|6 (10)
|відмова
|22.12.2018
|Бровари
|Росекі Крістобаль (Філіппіни)
|7 (12)
|технічний нокаут
|20.04.2019
|Київ
|Ніхіто Аракава (Японія)
|12
|одностайне рішення
|05.10.2019
|Бровари
|Патрісіу Лопес Морено (Мексика)
|12
|одностайне рішення
|22.02.2020
|Бровари
|Ектор Сармієнто (Аргентина)
|12
|одностайне рішення
|08.10.2020
|Лісники
|Віорел Сіміон (Румунія)
|7 (10)
|відмова
|21.03.2021
|Бровари
|Хосе Санчес (США)
|3 (12)
|технічний нокаут
|19.12.2021
|Бровари
|Іса Чанієв (Росія)
|12
|одностайне рішення
|03.12.2022
|Лондон
|Іван Менді (Франція)
|12
|одностайне рішення
|26.08.2023
|Вроцлав
|Ентоні Їгіт (Швеція)
|12
|одностайне рішення
|18.05.2024
|Сан-Дієго
|Емануель Наваррете (Мексика)
|12
|роздільне рішення