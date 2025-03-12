Денис Берінчик записав відео, яке опублікував у своїй соціальній мережі. Ексчемпіон WBO у легкій вазі повідомив подробиці операції на носі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм боксера.
Читайте також Берінчик повернувся в Україну після поразки від Девіса: відео зустрічі з військовими
Берінчик опинився в лікарні після бою з Девісом
Під час чемпіонського бою Девіс зламав ніс Берінчику. Після операції українець показав свій стан та підбадьорив уболівальників.
Зробили перегородку, ніс. Тому що з останнього поєдинку я його трішечки зламав. Всім сили, всім бокс. Краще боксу – тільки бокс,
– сказав Берінчик.
Відеозвернення Берінчик з лікарні
Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбувся у ніч на 15 лютого у Нью-Йорку. Молодший за віком американський проспект володів перевагою. У третьому раунді Денис опинився у нокдауні. Наступний раунд став останнім у поєдинку. Девіс нокаутував Берінчика та забрав пояс чемпіона світу за версією WBO.
Ця поразка стала першою у професійній кар'єрі 36-річного українця. Попередні 19 поєдинків завершилися на користь Берінчика.