Денис Беринчик записал видео, которое опубликовал в своей социальной сети. Экс-чемпион WBO в легком весе сообщил подробности операции на носу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

Читайте также Беринчик вернулся в Украину после поражения от Дэвиса: видео встречи с военными

Беринчик оказался в больнице после боя с Дэвисом

Во время чемпионского боя Дэвис сломал нос Беринчику. После операции украинец показал свое состояние и подбодрил болельщиков.

Сделали перегородку, нос. Потому что с последнего поединка я его немножечко сломал. Всем силы, всем бокс. Лучше бокса – только бокс,

– сказал Беринчик.

Видеообращение Беринчика из больницы

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоялся в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке. Младший по возрасту американский проспект владел преимуществом. В третьем раунде Денис оказался в нокдауне. Следующий раунд стал последним в поединке. Дэвис нокаутировал Беринчика и забрал пояс чемпиона мира по версии WBO.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 36-летнего украинца. Предыдущие 19 поединков завершились в пользу Беринчика.