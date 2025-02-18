В ночь на 15 февраля Денис Беринчик встретился на ринге с Кейшоном Дэвисом. Украинский боксер впервые в своей карьере потерпел поражение и потерял чемпионский пояс.

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Беринчик вернулся в Украину

После проведенного боя украинский боксер вернулся на Родину.

На границе его встретили военнослужащие, которым Беринчик любезно раздал автографы, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Дениса Беринчика.

Беринчик вернулся в Украину: смотрите видео

Отметим, что поражение против Кейшона Дэвиса стало первым в карьере для Дениса Беринчика. До этого он провел 19 боев, в каждом из которых одерживал победу.