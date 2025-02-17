Американец со старта начал доминировать и не оставил шансов своему сопернику. Он нокаутировал украинского бойца уже в четвертом раунде.

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Отдал должное Дэвису

После этого Денис Беринчик взял паузу и не давал никаких комментариев. Через два дня украинский боксер впервые обратился к своим болельщикам и назвал причину поражения в этом поединке, сообщает 24 Канал со ссылкой на K2 Promotions Ukraine.

Желаем здоровья. Отправляемся домой из Нью-Йорка. Относительно поражения – не подготовился должным образом к такому противнику, он был сильнее в тот вечер. Лучше бокса – только бокс. Вперед, к победе,

– сказал Беринчик.

Беринчик обратился к болельщикам: смотрите видео

Отметим, что поражение против Кейшона Дэвиса стало первым в карьере для Дениса Беринчика. До этого он провел 19 боев, в каждом из которых одерживал победу.