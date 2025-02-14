До цього двобою український чемпіон світу йшов без гіркого смаку поразок – 19 перемог у 19-ти боях (9 – нокаутом). Однак цього разу і суперник Дениса Берінчика теж не знає, як це бути переможеним – 12 звитяг у 13-ти поєдинках (8 – нокаутом). Ще один двобій був зарахований таким, що не відбувся, повідомляє 24 Канал.

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Берінчик – Девіс: битва непереможних

Тому в очній битві хтось із боксерів зазнає першої поразки у своїй кар'єрі.

Напередодні поєдинку Берінчик та Девіс пройшли традиційні церемонії – пресконференцію, зважування та декілька дуелей поглядів. Усі ці події запам'ятались провокаційною поведінкою Кейшона, на які Денис не повівся.

Де дивитись бій в Україні

Медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор вечора боксу в Україні.

Переглянути вечір боксу, який очолить бій Дениса Берінчика, можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться на медіасервісі у день боксерської події.

Важливо! Головний бій вечора боксу Берінчик – Девіс розпочнеться не раніше 05:30 (за київським часом).

Коментаторами поєдинку стануть Володимир Кобельков та Валентин Литвинчук.

Онлайн-трансляція бою Берінчик – Девіс