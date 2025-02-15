Не ожидал такой скорости, – Дэвис выдал неожиданный комплимент Беринчику

Американский боксер Кейшон Дэвис нанес первое поражение Денису Беринчику. Украинский боксер потерял чемпионский пояс WBO в легком весе.

В ночь с 14 на 15 февраля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" состоялся грандиозный вечер бокса. В главном событии вечера на ринге встретились Денис Беринчик и Кейшон Дэвис, пишет 24 Канал.

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Дэвис: Беринчик постоянно прыгал

Оба соперника продемонстрировали зрелищный бой, который завершился досрочной победой американского проспекта. Дэвис нокаутировал Беринчика в четвертом раунде и забрал чемпионский титул.

После боя новоиспеченный чемпион прокомментировал поединок. Для 25-летнего американца стала неожиданностью скорость 36-летнего украинца.

Честно говоря, у меня никогда не было проблем с неудобными соперниками. Единственное, что создавало немного трудностей – это то, как он постоянно прыгал вперед-назад, вперед-назад. Он был немного быстрее, чем я ожидал. Но с каждым раундом я все больше привыкал к ситуации, и четвертый раунд решил все,

– сказал Дэвис.

Отметим, что для Беринчика поражение от Дэвиса стало первым на профессиональном ринге. До поединка в Нью-Йорке рекорд Дениса составлял 19 побед.

Что касается Кейшона Дэвиса, то он довел счет собственным победам до 13. Американец стал полноценным чемпионом мира по версии WBO в легком весе.