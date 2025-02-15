У ніч з 14 на 15 лютого на арені "Медісон-сквер-гарден" відбувся грандіозний вечір боксу. У головній події вечора на рингу зустрілися Денис Берінчик та Кейшон Девіс, пише 24 Канал.

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Девіс: Берінчик постійно стрибав

Обидва суперники продемонстрували видовищний бій, який завершився достроковою перемогою американського проспекта. Девіс нокаутував Берінчика у четвертому раунді та забрав чемпіонський титул.

Після бою новоспечений чемпіон прокоментував поєдинок. Для 25-річного американця стала несподіванкою швидкість 36-річного українця.

Чесно кажучи, у мене ніколи не було проблем з незручними суперниками. Єдине, що створювало трохи труднощів – це те, як він постійно стрибав уперед-назад, уперед-назад. Він був трохи швидшим, ніж я очікував. Але з кожним раундом я все більше звикав до ситуації, і четвертий раунд вирішив усе,

– зауважив Девіс.

Зазначимо, що для Берінчика поразка від Девіса стала першою на професійному ринзі. До поєдинку в Нью-Йорку рекорд Дениса становив 19 перемог.

Щодо Кейшона Девіса, то він довів лік власним перемогам до 13. Американець став повноцінним чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі.