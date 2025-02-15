Американський проспект виявився сильнішим за "Українського танка". Мегафайт за титул чемпіона світу завершився достроковою перемогою Кейшона Девіса у четвертому раунді.

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Коментар Девіса після перемоги

Боксер дав коментар після видовищної перемоги над Денисом Берінчиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Top Rank Boxing.

Кейшон Девіс пригадав своє тяжке дитинство та пошук себе у світі. Новоспечений чемпіон світу розповів, що завдякі вірі у Бога він опинився там, де має бути.

Я був у психічній лікарні, я мав проблеми. Я був тією дитиною, яка приймає ліки. Мені довелось знову шукати себе. Просто приймайте це та долайте кожен день. Ніколи від себе не відмовляйтесь, вірте в Бога. Він завжди допомагає,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що бій проти Дениса Берінчика став 13 у кар'єрі Кейшона Девіса. Американський проспект завдав першої поразки "Українському танку" у професійному ринзі.